Fußball-Saarlandliga Zuversicht vor dem Schlüsselspiel

Zuletzt 2:3 bei Borussia Neunkirchen, davor 3:3 im Derby gegen den SV Hasborn: Trotz einer ellenlangen Verletztenliste – unter anderem fehlen Karsten Rauber (Achillessehnenriss), Julian Scheid (Kreuzbandriss), Steffen Haupenthal (Knieverletzung), Jannik Schulz (Handbruch) und Marc Pesch (geprellter Zeh) – zog sich Fußball-Saarlandligist VfL Primstal in den vergangenen Spielen gut aus der Affäre. „Gegen Hasborn war ein Sieg und in Neunkirchen ein Punkt für uns drin“, meint Trainer Tobias Zimmer. An diesem Samstag, 16 Uhr, empfängt der Tabellenzehnte den Drittletzten SG Mettlach-Merzig. „Die Spiele gegen Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns stehen, müssen wir gewinnen“, sagt Zimmer. Allerdings sei Mettlach-Merzig eine Mannschaft, die nicht unbedingt dorthin gehört, wo sie derzeit steht. „Die sind im bisherigen Saisonverlauf unter ihren Möglichkeiten geblieben“, findet Zimmer.