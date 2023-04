Fußball-Saarlandliga Warum Primstal vor der Borussia nicht bange ist

„Unsere Marschrichtung ist klar. Wir wollen weiter Punkte sammeln, um in der Tabelle von da hinten wegzukommen“, gibt VfL-Spielführer Marc Pesch den Kurs vor. Denn weil das Team auswärts in diesem Jahr in vier Spielen nur einen Punkt geholt hat, tritt der VfL in der Tabelle bereits seit längerem auf der Stelle. Acht Spieltage vor Schluss steht Primstal mit 33 Punkten dem 13. Tabellenplatz – und damit weiter nahe an der Abstiegszone.