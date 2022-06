Die Polizei sucht Zeugen : Reifenschlitzer in Primstal am Werk

Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Primstal In Primstal hat ein bislang unbekannter Täter acht Autoreifen an drei Fahrzeugen zerstochen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland berichtet, hörte eine Zeugin in der Nacht auf Freitag gegen 1.45 Uhr ein lautes Zischgeräusch, ging zunächst allerdings von einem Leck an einer Gasleitung aus und alarmierte die Feuerwehr.

Diese konnte jedoch vor Ort nichts feststellen. Am Morgen entdeckte die Zeugin dann, dass an drei vor dem Anwesen in der Hauptstraße geparkten Autos insgesamt acht Reifen zerstochen wurden und verständigte die Polizei. Die Polizei sucht daher Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.