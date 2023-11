Antrag der SPD Fraktion Ratsmitglieder wollen Bahnradweg weiterführen

Etwa sechs Monate sind vergangenen, seit der Bahnradweg St. Wendeler Land offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde. Nun wollen die Sozialdemokraten in der Gemeinde Nonnweiler die 30 Kilometer lange Strecke erweitern. Was konkret sie vorhaben, erklärte Jan Kohlhaas in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Der SPD-Sprecher sagte: „Der Bahnradweg ist ein touristisches Erfolgsprojekt und ein Musterbeispiel der interkommunalen Zusammenarbeit im St. Wendeler Land. Leider ist bislang der Anschluss des Bahnradwegs an das benachbarte rheinland-pfälzische Radwegenetz (Hunsrück-Radweg) nicht erfolgt.“