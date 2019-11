Blaulicht : Randalierer verbrachte die Nacht bei der Polizei

Nonnweiler In einer Gaststätte in der Gemeinde Nonnweiler ist es in der Nacht auf Sonntag zu gleich mehreren Straftaten gekommen, berichtet die Polizei. Eine stark alkoholisierte, männliche Person hatte das Hausverbot des Kneipenwirts missachtet, weshalb er von selbigem aus der Kneipe verwiesen wurde.