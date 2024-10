Primstal Mofa-Klubb präsentiert neues Musical

Ihre Stimmen sind geschmiert wie die Ketten an ihren heiß geliebten Mofas, der Tank ist randvoll mit Spaß, und Song für Song wird am Gasgriff gezuppelt. An diesem Freitag und Samstag – jeweils um 20 Uhr – unternimmt der Mofa-Klubb in der Primstaler Mehrzweckhalle eine völlig verrückte Ausfahrt in die Welt des mit Sprit getränkten Showbusiness.