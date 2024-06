Starkregenkonzept Diese Hochwasser-Maßnahmen verhinderten in Primstal an Pfingsten Schlimmeres

Primstal · Das Hochwasser an Pfingsten hat in vielen Teilen des Saarlandes massive Schäden hinterlassen. In Primstal halten sich die Schäden allerdings in Grenzen. Das liegt vor allem an bestimmten Schutzvorkehrungen, in die vorab viel Geld investiert wurde.

12.06.2024 , 17:03 Uhr

Die letzte große Maßnahme: Auch der Wattenbruchgraben in Primstal (Ortsausgang Richtung Krettnich) wurde renaturiert. Foto: Sarah Konrad