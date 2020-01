Blaulicht : Anrufer drohte, der Strom werde abgestellt

Nonnweiler (him) Vor unseriösen Anrufern warnt die Polizei Nordsaarland. Und das aus aktuellem Anlass. Ein 70-jähriger Mann aus Nonnweiler hat der Polizei in Wadern mitgeteilt, dass ihn zwei vermeintliche Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens energis angerufen haben.

Diese wollten ihm unbedingt einen neuen Vertrag andrehen, so der Polizei-Sprecher. Wenn er keinen neuen Versorgungsvertrag abschließen würde, werde am nächsten Morgen die Stromversorgung gekappt, habe der Anrufer gedroht. Darüber hinaus wollten beide Anrufer die Kontonummer und die IBAN des 70-Jährigen in Erfahrung bringen. Der Angerufene ist auf diesen Betrugsversuch jedoch nicht hereingefallen und hat seine sensiblen Daten nicht herausgegeben. Die unbekannten Anrufer waren etwa 40 Jahre alt. Einer sprach schwäbischen Dialekt. Die Gesprächsführung wechselte zwischen beiden mehrmals hin und her.