Hintergründe noch unklar : Polizei verhindert Entführung von 27-jähriger Frau in Primstal

Polizei verhindert Entführung von 27-jähriger Frau in Primstal

Primstal Die Polizei hat am Montag die Entführung einer 27-Järhigen verhindert. Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar.

Die Polizei hat im Nordsaarland hat die Entführung einer 27 Jahre alten Bulgarin verhindert. Zwei Männer hätten am Montag (30. August) die Eingangstüren einer Wohnung in Primstal im Landkreis St. Wendel zertrümmert und die Frau heraus und in einen Transporter gezerrt, teilte die Polizei mit. Besorgte Anwohner hatten den Vorfall beobachtet und die Beamten alarmiert.