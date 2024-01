Unachtsamkeit in Otzenahausen Polizei sucht Unfallverursacher

Otzenhausen · Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Samstag gegen 18 Uhr in der Hochwaldstraße in Otzenhausen gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in Höhe der Anwesen 34/36 auf die Hochwaldstraße ein, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten und zwang dadurch ein Fahrzeug, welches die Hochwaldstraße in Richtung Nonnweiler befuhr, zu einem Bremsmanöver, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

21.01.2024 , 12:05 Uhr

