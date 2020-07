Nachbar stank es gewaltig : Polizei löst Drogenparty in Nonnweiler auf

Polizei löst Drogenparty in Nonnweiler auf

Der gesamte Hausflur rieche nach dem „Stoff“, mit diesen Worten hat sich am Donnerstag um 21.30 Uhr ein Mann bei der Polizeiinspektion Nordsaarland gemeldet.

Er teilte mit, dass sein Nachbar in einem Mehrfamilienhaus in Nonnweiler wieder eine „Drogenparty“ feiere. „Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei in Wadern fanden die Mitteilung bestätigt“, berichtet ein Sprecher der Wache. Es habe deutlich nach Cannabis gerochen.