Über 200 Gramm Cannabis : Polizei löst „Drogenparty“ in Nonnweiler auf

Nonnweiler Ein Nachbar erschnüffelt im Hausflur eindeutige Dämpfe und ruft die Polizei. Die findet bekiffte junge Männer – und mehr Gras als eine Person rauchen kann.

Am Donnerstagabend meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Nonnweiler der Polizei, in der Nachbarwohnung finde bei einem jungen Mann eine "Drogenparty" statt. Beamte aus Wadern rückten an und fanden eine Gruppe junger Männer unter Drogeneinfluss, wie es in einer Pressemeldung heißt.