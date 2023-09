Fußball-Saarlandliga 520 Kilometer für die große Liebe

In den vergangenen sieben Jahren hat Patrick Backes als Aushilfe beim VfL Primstal mitgekickt. Seit dem Sommer gehört er wieder fest zum Aufgebot des Fußball-Saarlandligisten – und pendelt dafür 520 Kilometer zwischen seiner Arbeitsstelle in Stuttgart-Zuffenhausen, Primstal und seinem Heimatort Limbach-Dorf hin und her. An diesem Samstag, 17 Uhr, trifft er mit dem VfL im Kirmesspiel auf den Liga-Neuling SC Reisbach. Noch am Mittwoch hat Backes beim Aufbau auf dem Kirmesgelände mitangepackt, am Donnerstag war er dann wieder für seinen Arbeitgeber Porsche, für den er als Wirtschaftsingenieur in der Qualitäts- und Konzeptentwicklung tätig ist, in Stuttgart im Einsatz.