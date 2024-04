War aus Pflegeheim verschwunden Vermisster 75-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Am Dienstagmorgen, 30. April 2024, hat ein 75-jähriger Mann sein Pflegeheim in Nonnweiler-Kastel verlassen und ist stundenlang nicht wieder zurückgekehrt. Da er sich aufgrund von Demenz und Orientierungslosigkeit in einer hilflosen Lage befinden könnte, wendete sich die Polizei an die Öffentlichkeit.