Tiefkühl-Spezialist aus Nonnweiler Pizza Wagner sichert sich Werberechte in aufstrebendem DFB-Wettbewerb

Der DFB-ePokal ist das Pendant zum DFB-Pokal, er wird allerdings an der Konsole ausgespielt. In der Fußballsimulation EA Sports FC 24 und dessen Nachfolgern tritt eine Auswahl an Amateurmannschaften und Profivereinen aus Deutschland in einem Turniermodus gegeneinander an. In der abgelaufenen Saison wurde im Finale des DFB-ePokals in einer ausverkauften Lokalität am DFB-Campus in Frankfurt am Main um ein Preisgeld in Höhe von 100 000 Euro gespielt.