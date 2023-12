Weihnachtsdeko und Feiertagsdienst Die Weihnachtsengel tragen Orange

Für das Schmücken der Bäume, ebenfalls zwei Wochen vor dem ersten Advent, miete man dann einen Hubsteiger. „Die Lichterketten unterziehen wir im Vorfeld einer Elektroprüfung“, erklärt Daniel Werny, „das ist Pflicht“. Seit dem vergangenen Jahr kommen in der Gemeinde Nonnweiler LED-Lichterketten zum Einsatz. „Bei insgesamt 13 Bäumen bedeutet das schon eine ganz schöne Kostenersparnis“, sagt der Bauhofleiter, „und eine schönere Optik gibt es obendrein“. Außerdem könnten die Bäume so von oben bis unten geschmückt werden. „Der Behang mit herkömmlichen Lichterketten musste zwei Meter über dem Boden aufhören“, sagt Werny, „schließlich mussten wir garantieren, dass kein Kind in die Fassung greifen kann, bei den LED-Lichterketten fällt dieser Punkt eben weg“. Den Baum vor dem Rathaus in Nonnweiler habe man in diesem Jahr außerdem mit Schmuck behangen, den die Kinder der Kindertagesstätte Sonnenschein in Otzenhausen gebastelt haben.