Scheckübergabe in Nonnweiler Drei Vereine profitieren vom Riesen-Adventskranz in Nonnweiler

Kürzlich war jetzt Kassensturz. Aloysius Reisdorf, der aus der vorderen Reihe der Interessengemeinschaft zurücktritt, hat zum letzten Mal seine Abrechnung vorgelegt. „Auch wir brauchen Geld, um den Bestand des Adventskranzes auf Vordermann zu bringen“, stellt Huth fest. In einer kleinen Feierstunde in der Parkschenke hat das Kranzbauerteam dann drei symbolische Spendenschecks für den karitativen Zweck überreicht. Den Betrag von jeweils 1500 spendet die Interessengemeinschaft an den Verein Rett-Syndrom-Südwest, an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes im Saarland sowie an Aaron Paul aus Gronig, der an Muskeldystrophie des Typs Duchenne erkrankt ist.