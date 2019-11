Vor der Parkschenke : Adventskranzparty in Nonnweiler

Adventskranzparty in Nonnweiler

Nonnweiler Das Nonnweiler Adventskranzteam lädt zur Adventskranzparty. Beginn am Freitag, 29. November, ist um 18 Uhr auf dem Vorplatz der Gastronomie „Parkschenke Simon“ in Nonnweiler. Wie die Nonnweiler Gemeindeverwaltung mitteilt, eröffnet die Kolpingkapelle Nonnweiler/Bierfeld die Party musikalisch.

Nach der Begrüßung – um 19 Uhr – unterhält die Adventskranzband mit vorweihnachtlichen Melodien. Der Erlös soll an die Lebenshilfe St. Wendel gehen, an den Blieskasteler Schutzengel und an die Elterninitiative für Kinder mit Rett-Syndrom.