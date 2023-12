Weihnachtsmarkt in Sitzerath Markt mit Nikolaus und Drehorgelspieler

Die Standbetreiber waren mit dem Besuch und ihren Verkäufen zufrieden. Am fast allen Ständen hieß es gegen Abend: „Ausverkauft“. Die Katholische Jugend übernahm ab 17 Uhr in der Benkelberghalle den Ausschank und die Bedienung der Gäste. Ortsvorsteherin Scherer freute sich, dass der Weihnachtsmarkt wieder so gut gelaufen war. „Es war eine Freude zu sehen, wie unser Weihnachtsmarkt wieder angenommen wurde und dass so viele Besucher trotz nicht so schönem Wetter gekommen sind. Wir ziehen alle an einem Strang. Das ist sehr vorbildlich für die Sitzeratherinnen und Sitzerather“, freute sich die Ortsvorsteherin.