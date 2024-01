Heimat und Geschichte Neujahrskonzert zum 100. Geburtstag

Die 350 Besucher in der Primstaler Mehrzweckhalle sitzen nicht lange auf ihren Plätzen. Beim Neujahrskonzert zum 100-jährigen Jubiläum der Pfarrkapelle soll es hoch hinausgehen: „Ad Astra – zu den Sternen“. Moderator und Trompeter Marvin Schank betont: „Wir sind stolz auf das, was hinter uns liegt.“ Doch jetzt will die Pfarrkapelle mit dem Raumschiff ADN 1924 NR (benannt nach dem Gründer und einstigen Ortspfarrer Norbert Rupp) vom Cape Kannenberg in den Sonnenuntergang starten. Dazu ertönt der Marsch des Komponisten Ernst Umbach „Per Aspera ad Astra“. „Es ist der erste Marsch, den die Pfarrkapelle gespielt hat. Er schlägt eine Brücke bis zur Gegenwart und eignet sich als Startschuss“, hatte Schank zuvor dem Publikum mitgeteilt. Anschließend beim „Abheben“ empfiehlt der Moderator den Blick aus dem Fenster zu genießen. Mit dem musikalischen Werk „The Mystery of Light“ von Otto M. Schwarz erzählt der Klangkörper von den Lichtern der Nacht, die teils von Natur und teils von Menschenhand geschaffen worden sind.