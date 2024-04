„Ärztliche Versorgung in der Region wird weiter verbessert“ Neue Hausarztpraxis in Sitzerath eröffnet

Der Mediziner Dr. Bernhard Steines hat neben seiner Hauptpraxis in Türkismühle nun eine Dependance in Sitzerath eröffnet. Seit Anfang Februar sind er und sein Team für Patienten in dem Nonnweiler Ortsteil da. „Mein Mann hat schon immer mit einer Zweitpraxis in unserem Heimatdorf geliebäugelt“, sagt Rita Steines, Medizinische Fachangestellte und zuständig für die Praxisorganisation.