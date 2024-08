Besuch im Naturfreibad am bisher heißesten Tag des Jahres Natürlicher Badespaß in Primstal

Die Wiesen sind belegt mit Handtüchern und Bademuscheln. Überall duftet es nach Pommes und Sonnencreme. Kinder planschen in den beiden Nichtschwimmerbecken oder versuchen, ihre ersten Meter im tiefen Wasser zurückzulegen. Am bislang heißesten Tag des Jahres steht das Naturfreibad in Primstal bei vielen hoch im Kurs.