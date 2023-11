Nationalparktor Keltenpark in Otzenhausen offiziell eröffnet Mensch, Natur und Kultur im Mittelpunkt

Es ist ein Tor in eine andere Welt – ein architektonisches Schmuckstück, das Mensch, Natur und Kultur in den Mittelpunkt rückt. Gut zwei Jahre lang hat es gedauert, das mit viel Holz verkleidete Gebäude zu errichten. Doch nun ist es geschafft: Die Bauarbeiten sind soweit abgeschlossen und das Saarland hat endlich seinen eigenen Eingang in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Ein Grund zum Feiern!