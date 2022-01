Nationalpark Hunsrück-Hochwald : Bauarbeiten für Besucherzentrum schreiten voran

Otzenhausen Die Erd- und Kanalarbeiten sind abgeschlossen. Bald geht es in Otzenhausen an den Rohbau für das Eingangstor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Ob Holz, Kunststoffe oder Stahl – Lieferengpässe beim Material lassen derzeit die Nerven vieler Bauherren blank liegen. Auch in Otzenhausen begleitet das Thema die Baumaßnahmen für das Eingangstor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. „Dies zeigt sich unter anderem darin, dass verschiedene Gewerke wie Rohbauarbeiten, Zimmerarbeiten und Schwachstromanlagen zwei Mal ausgeschrieben werden mussten. Auch zum Teil erhebliche Preissteigerungen sind auf die derzeitige Marktlage zurückzuführen“, berichtet Nonnweilers Bürgermeister Franz Josef Barth (SPD-unterstützt). Dennoch ist er optimistisch, was den angestrebten Eröffnungstermin betrifft. „Ich rechne nach wie vor damit, dass wir im Sommer 2023 fertig sein werden“, sagt Barth. Trotz der genannten Schwierigkeiten gehe es auf der Großbaustelle neben dem Keltendorf bislang zügig voran.

Die ersten Arbeiter waren am 17. August vergangenen Jahres angerückt, um zunächst die Baugrube auszuheben ( wir berichteten ). Seitdem hat sich einiges getan. So wurden beispielsweise etliche Aufträge vergeben, unter anderem im Bereich Rohbau und Hülle sowie im Bereich der technischen Gebäudeausstattung. „Die Ausschreibung für die Zimmerarbeiten und Holzfassade läuft zurzeit. Die Angebotsfrist endet am 7. Februar“, weiß Barth. Die Vergabe des Auftrages für die Fenster und Außentüren hingegen müsse man erneut ausschreiben, da bei der Erstausschreibung kein Angebot eingereicht wurde. Die Gesamtsumme der Auftragsvergaben liege bei rund 3,8 Millionen Euro. „Im Vergleich zur zugehörigen Kostenschätzung beträgt die Preissteigerung momentan 115 Prozent“, sagt der Rathauschef.

Mitarbeiter eines Architekturbüros aus Münster haben das Eingangstor entworfen – und sich mit ihrer Idee bei einem europaweiten Wettbewerb gegen mehr als 80 Konkurrenten durchgesetzt (wir berichteten mehrfach). Das Besucherzentrum hat die Form eines abstrakten Keltenkreuzes und ist in mehrere Bereiche gegliedert. So können sich die Gäste beispielsweise in der Gastronomie ausruhen oder in einem Shop Souvenirs kaufen. Darüber hinaus haben sie die Gelegenheit, sich in einer Ausstellung über Natur, Tiere und die regionale Geschichte zu informieren. Mittelpunkt des Zentrums ist das Foyer. Von dort gelangen die Besucher über eine große Treppe ins Obergeschoss und in den Außenbereich.