Nagelschmiedefest in Sitzerath Schuhe gehören hier zur Geschichte

Die Kunst des Nagelschmiedens und althergebrachte keltische sowie mittelalterliche Handwerkstechniken wurden Besuchern am Samstag auf dem Nagelschmiedefest in Sitzerath geboten. Eingeladen zu der Veranstaltung hatte das Kulturamt der Gemeinde Nonnweiler in Kooperation mit dem Ortsrat und den örtlichen Garten- und Naturfreunden. Letztere sorgten mit einem umfangreichen Kuchenbuffet und warmen Imbissen für das leibliche Wohl der Gäste.