Konzert in Otzenhausen : Konzert ist Arno Krause gewidmet

Johanna Grand-Montagne und Anastasia Sophia Wagner spielen im Duo Harfe. Foto: Johanna Granmontagne/ Anastasia Sophia Wagner

Otzenhausen Musiker aus Luxemburg und dem Saarland eröffnen die Kultur-Saison in der Europäischen Akademie Otzenhausen.

In Erinnerung an Arno Krause eröffnen am kommenden Sonntag, 15. Mai, um 11 Uhr Musikerinnen und Musiker aus Luxemburg und dem Saarland die Saison der Kulturveranstaltungen in der Europäischen Akademie Otzenhausen (EAO). Das teilt eine EAO-Sprecherin mit.

Sieben Jugendliche, zwischen zwölf und 20 Jahren jung, demonstrieren, was man können muss, um die Jurys der Musikwettbewerbe Concours Luxembourgeois pour Jeunes Solistes oder Jugend musiziert zu überzeugen. Klassisch, aber nicht allzu getragen, jung und (meist) perfekt, auf alle Fälle voll mitreißender Spielfreude: So laute das Erfolgsrezept dieser Reihe, die 2022 zum sechsten Mal in der Akademie stattfindet und von Beginn an von den musikalisch Begabtesten ihrer Altersklasse bestritten wurde, heißt es weiter.

Auf einen Blick Die Teilnehmer am Konzert: Aus Luxemburg stellen Mika Gieres (Querflöte, begleitet von Natalia Kovalzon), Yuka Ito-Mackeown (Klavier) und Mik Mohnen (Trompete, begleitet von Kyoko Kashii) ihr Talent unter Beweis. Sie treffen auf Johanna Grand-Montagne und Anastasia Sophia Wagner (Duo Harfe), Mahmut Kizmaz (Bağlama) und Timo König (Kontrabass) aus dem Saarland.

Wie auch immer die Motivation und die Erfahrungen der Jugendlichen im Detail aussehen: Sie alle haben sich schon als Kinder mit dem Musik-Virus infiziert. Bereits mit zwei Jahren probierte beispielsweise die kleine Yuka Ito-Mackeown fasziniert erste Übungen am Klavier. Als fünfjähriger Knirps war Timo König von den Ausmaßen eines Kontrabasses so beeindruckt, dass er ein Jahr später begann, dieses Instrument auf einer an Kinder angepassten Größe zu erlernen. Und Anastasia Sophia Wagner übte bereits mit elf Jahren den Auftritt vor internationalem Publikum: mit ihrem Familienorchester auf einer Straßenmusik-Tour durch Italien, Frankreich und die Schweiz. Wer wissen möchte, wie eine Bağlama klingt, ist am 15. Mai ebenfalls richtig in der Akademie: Mahmut Kizmaz entführt das Publikum zu Klängen dieser traditionellen Langhalslaute in den Orient. Klassik einmal anders als das, was wir hierzulande damit verbinden. Sein Vater war es, der ihn für dieses außergewöhnliche Instrument begeisterte, das seit 2015 bei „Jugend musiziert“ vertreten ist, heißt es in der Ankündigung weiter.

Auch die Auswahl der Komponistinnen und Komponisten deckt in diesem Jahr ein breites Spektrum ab. In ihrem rund 1,5-stündigen Programm präsentieren die Jugendlichen unter anderem Werke von Bernard Andres, Johann Sebastian. Bach, Antonio Capuzzi, Frederic Chopin, Claude Debussy, Henry Eccles, Georg Friedrich Händel, Carl Höhne, Jin, S. Karg-Elert, und Henriette Renié.

Im Anschluss bieten die Organisatoren kulinarische Frühjahrskompositionen an. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten.

Dieses Konzert ist dem verstorbenen Arno Krause gewidmet, Mitbegründer der Europäischen Akademie Otzenhausen und der Stiftung europäische Kultur und Bildung und großer Musikliebhaber. Es wird von der European Union of Music Competitions for Youth (EMCY), der Ecole de musique de l‘Union Grand-Duc Adolphe – Concours Luxembourgeois pour Jeunes Solistes, dem Landesmusikrat Saar, der Europa Union Saar, der Europäischen Akademie Otzenhausen und der Stiftung europäische Kultur und Bildung organisiert.