Musical-Projekt in Sitzerath Zwischen Göhte-Rap und Aufreißer-Tricks

Sitzerath · Dass beim Musical-Project gerappt wird, ist neu. Wie so viele andere Stücke im Programm am Wochenende in Sitzerath.

18.04.2023, 14:35 Uhr

„Sinn für Stil“ bewies Selina Petry mit einer beeindruckenden und selbstsicheren Performance des Liedes aus dem Musical „Aida“. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Frisch und mit verjüngtem Programm präsentierte sich das Muiscal-Project am Samstag und Sonntag in der Benkelberghalle in Sitzerath. David Steines, der Leiter der Truppe, freute sich über zwei Mal ausverkauftes Haus; jeweils rund 170 Besucher. Und er freute sich, genau wie seine 16 Mitstreiter, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Denn es war die erste Highlight-Show seit Corona. „Und die hat alle Erwartungen übertroffen“, freut sich Steines nach der etwa dreistündigen Show, die – mal abgesehen von den Zugaben – traditionell mit „Don’t stop believin’“ endete.