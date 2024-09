Jubiläum Ein Loblied auf den Chorgesang

Zum 105-jährigen Bestehen des Männergesangvereins Liederkranz, gegründet 1919, hatten die Sangesbrüder in und um die Benkelberghalle ein Fass aufgemacht und im Kreise der Dorfbevölkerung an zwei Tagen den nicht alltäglichen Geburtstag gefeiert. Hierzu konnte Vereinsvorsitzender Matthias Nickels, seit 2011 in diesem Amt, zugleich auch Vorsitzender des Kreischorverbandes St. Wendel, auch zahlreiche befreundete Vereine und Chöre begrüßen, die alle mit einem Ständchen zum Fest gratulierten. Sie stimmten unter ihren Chorleitern mit ihren Darbietungen alle ein hohes Loblied auf den Chorgesang an.