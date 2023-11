Feuerwehr Nonnweiler Eine Ära ist zu Ende gegangen

Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen erhielt er mehrere hohe Auszeichnungen: Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber, Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze, Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Am 29. Juli folgte die höchste Auszeichnung, die für das Engagement innerhalb der Jugendfeuerwehr auf Bundesebene verliehen wird: die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Gold.