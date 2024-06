Unfallflucht in Nonnweiler Unfall: Laster beschädigen Briefkasten

Nonnweiler · Die Polizei Nordsaarland ist am Montag darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es am Montag, 10. Juni, gegen 11 Uhr in Nonnweiler in der Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen sein soll.

19.06.2024 , 11:01 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder