Kulinarischer Tagesbeginn im Landhaus Spanier in Otzenhausen Tellerfrühstück mit dem gewissen Etwas

Seit Karfreitag wird im Landhaus Spanier in Otzenhausen an drei Tagen, freitags bis sonntags, sowie an Feiertagen von 9 bis 11.30 Uhr Frühstück angeboten. Die Idee dazu hatte Johanna Spanier, die Tochter des Hauses, die schon fleißig im Restaurant mitarbeitet und die heimische Gastronomie später übernehmen möchte. „Es war Johanna eine Herzensangelegenheit, dass wir auch Frühstück machen und mein Mann Stefan und ich haben diese Idee sehr gern aufgegriffen“, berichtet Anja Faust-Spanier, die diesen Vorschlag – wie alles, was im Landhaus Spanier umgesetzt wird – erst einmal gründlich durchdacht und Pläne gemacht hat: „Wie unsere anderen Gerichte sollte auch das Frühstück etwas Besonderes werden. Da ich keine Büffets mag, die sind mir zu unruhig, haben wir uns bewusst entschieden, ein Tellerfrühstück zu servieren, natürlich mit dem gewissen Etwas“, so Faust-Spanier, die hinzufügt, dass sie sich sogleich auf die Suche nach Anregungen gemacht habe: „Diese dienten mir jedoch nur als Ausgangspunkt. Beispielsweise gibt es auf unserer Karte einen Frühstückskuchen, der an einen skandinavischen Karottenkuchen angelehnt ist, jedoch durch weiße Schokolade, Blüten, Nüsse und Karamell eine ganz eigene Handschrift bekommen hat, unseren Handgeschmack“, erläutert die leidenschaftliche Köchin, die bei ihren Gerichten vorzugsweise auf Zutaten aus dem eigenen Garten oder der Schatzkammer, die allerlei Eingekochtes beherbergt, zurückgreift.