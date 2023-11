Kultur in Nonnweiler Rockhits, Comedy und Ebenezer Scrooge

Das Musical-Project präsentiert seine große und beliebte Weihnachtsshow. Am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr verwandelt sich die Kurhalle in Nonnweiler in das London des 19. Jahrhunderts: Ebenezer Scrooge, der Geizhals aus Charles Dickens‘ bekannter Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“, wird in einer Nacht drei Geistern begegnen, die sein Leben für immer verändern. Der Geist der vergangenen Weihnacht wird ihm seine verflossene Liebe zeigen, die arme Familie Cratchit hat nicht einmal am Weihnachtsabend genug zu essen und der Geist der zukünftigen Weihnacht zeigt Scrooge, dass niemand nach seinem Tode um ihn trauern wird. Um diesem Schicksal zu entgehen, krempelt Ebenezer Scrooge sein Leben, nach dieser schicksalhaften Nacht, von Grund auf um und wird zu einem besseren Menschen. In einer Kombination aus der Weihnachtsgeschichte, deutschen und englischen Musical- sowie Weihnachtssongs will das Musical-Project emeinsam mit der Sing-Family aus Kastel und dem MGV Sötern mit insgesamt mehr als 50 Mitwirkenden auf die Weihnachtszeit einstimmen.