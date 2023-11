Nationalpark-Akademie in Neuhütten Über die Kelten, die Seele des Nationalparks

Das keltische Erbe ist im Nationalpark sichtbar und Teil seiner Seele: Zwei Wallburgen sind Standorte von Nationalpark-Toren, eines trägt gar den Namen „Keltenpark“. Kein Wunder, dass der Nationalpark die sogenannte Keltenkatze als Logo führt und mit seinem keltischen Erbe wirbt. Doch in welchem Zustand befinden sich die Denkmäler? Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt und wie werden sie geschützt? Wo liegen die Potenziale und was können wir dafür tun? Referent: Michael Koch (Altertumswissenschaftler Gemeinde Nonnweiler; Vorsitzender Freundeskreis Nationalpark Hunsrück-Hochwald) will darauf eingehen.