Katholische Frauen Sitzerath Ein Hund für Paul und andere und vieles mehr

Die Katholische Frauengemeinschaft Sitzerath hatte anlässlich des Weltfrauentages zu einer Mitgliederversammlung in die Benkelberghalle geladen, wie ein Ortssprecher schreibt. Auf Grund der Corona-Pandemie hatte es die letzte Mitgliederversammlung 2018 gegeben. Ruth Berg, Mitglied des Vorstands, trug die Tätigkeitsberichte seit der letzten Mitgliederversammlung vor. Nachdem die langjährigen Vorsitzenden Annerose Schmitt und Hiltrud Spohn ihre Ämter zur Verfügung gestellt haben, bestand das neue Leitungsteam seit 2018 aus Ruth Berg, Ute Lang, Andrea Wagner und Lieselene Scherer. Sie wurden von den weiteren Vorstandsmitgliedern Annerose Schmitt, Hiltrud Spohn, Gisela Stroh, Marga Naumann, Michaela Quinten, Isabel Paulus, Maria Spieß und Maria Wagner unterstützt. Ruth Berg ging dann auf die Veranstaltungen seit 2020 bis heute ein. So wurden beispielsweise im Herbst 2020 Spenden an den Wünschewagen Saarland, für den Assistenzhund von Paul, an die Aktion „SZ hilft“, an das Kinderhospiz Saar sowie für den Blumenschmuck für die Pfarrkirche übergeben. Auch Spenden wurden getätigt. „So spendeten wir 500 Euro für die Reparatur der Glocken der Pfarrkirche und unterstützten Thomas Martin aus Bierfeld bei seiner Hilfe für die Menschen in der Ukraine.“ 2022 kam so langsam wieder Normalität auf, heißt es in dem Bericht weiter. „Der Muttertagsgottesdienst wurde wieder gestaltet, wir beteiligten uns an der Gestaltung des Fronleichnamsaltars, wir beteiligen uns wie in den Vorjahren am Seniorentag der Gemeinde, die Marienandacht konnte wieder durchgeführt werden und wir beteiligten uns sehr engagiert an drei Tagen an unserem Dorffest, 555 Jahre Sitzerath. Im Juli veranstalteten wir endlich wieder einen Ausflug, diesmal ins Kloster Machern, nach Ellenz Poltersdorf mit einem zünftigen Abschluss auf einem Weinfest an der Mosel.“