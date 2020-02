Fastnacht : „Wetten dass...?“ ist zurück – in Otzenhausen

Otzenhausen In der Hunnenringhalle gab es während der Kappensitzung am Wochenende sogar eine Saalwette.

Welch’ närrisches Spektakulum in der voll besetzten Otzenhausener Hunnenringhalle. „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk (Jan Kohlhaas) hatte seine Saalwette verloren. „Wetten, dass es der Elferrat nicht schafft, bis zum Ende der Veranstaltung elf aktive Fußballer des VfR Otzenhausen in voller Montur auf die Bühne zu bringen, die das Lied ‚Fußball ist unser Leben’ singen“, so Kultmoderator Gottschalk. Insgesamt 16 Kicker trommelte der Elferrat zusammen. Das bedeutete eine Niederlage für Gottschalk. Als Wetteinlösung musste er bei der Sondersendung Franz Beckenbauers Hit „Gute Freunde kann niemand trennen“ vortragen.

Apropos Fußball. VfR-Otzenhausen-Fan Johannes Peter hatte investigativ recherchiert, warum es für den A-Ligisten in den vergangenen Jahren mit der Meisterschaft nicht klappen konnte. „Es hat nicht am Trainer und den Spielern gelegen“, erklärte er. Für den Misserfolg machte der Anhänger den Wechsel von vier auswärtigen Pächtern im Sportheim verantwortlich. „Wenn das ein Otzenhausener macht, dann wird der VfR auch Meister“, meinte der optimistische Fan.

Jüngste Neubürger im Dorf sind Larry (Tom Colling) und Big Bibi (Mathias Bock), die allerdings durch das Resozialisierungsprogramm Betreutem Wohnen zugewiesen wurden. Larry, arbeitsscheu und durchgehend besoffen, und seine wie Scheunendrescher fressende Big Bibi suchten in dem angeblich vorurteilsfreien Ort lange vergebens nach einer Wohnung. Erst als Big Bibi verriet, dass sie einst eine große Tänzerin war, schlug die Meinung der Einheimischen um. Im Café fragte Anna ihre Freundin Berta: „Wie kann ich mir den Vorteil bei dem Generationengebiss dann vorstellen?“. Berta klärte auf: „Na also, meinem Mann zum Beispiel passt es wie angegossen. Nur bei mir ist es halt etwas groß“. Oh, wie widerwärtig, sag bloß, ihr benutzt das gleiche Gebiss, so Anna entsetzt. „Igiiittttt. Wenn ich mir das so vorstelle, ein Familiengebiss!“, ekelte sie sich.