Feuer in Primstal Flammen waren von weitem sichtbar

Die Alarmierung durch die Integrierte Leitstelle Saar erfolgte um 10.53 Uhr. Als die Einsatzkräfte am Objekt eintrafen, schlugen weithin sichtbare Flammen aus der Kaminöffnung. Unter dem Dach des Wohnhauses zeichnete sich eine starke Rauchentwicklung ab. Die Einsatzkräfte gingen zügig zur taktischen Gebäudeventilation vor, um Rauch und Hitze gezielt aus dem Objekt zu verdrängen. Sie unterstützten den Schornsteinfeger und nahmen notwendige Schadstoffmessungen vor, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. In Absprache mit Polizei und Schornsteinfeger konnte das Gebäude schließlich wieder an den Eigentümer übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist weiterhin uneingeschränkt bewohnbar.