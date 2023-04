Nonnweilerin unterwegs in Island Mit dem Fahrrad unterwegs zwischen Feuer und Eis

Jessica Zenner liebt das Leben. Sie ist jung, gesund und in der weiten Welt zuhause. Eine Leistungssportlerin, die auf Abenteuer steht. Mit 23 Jahren kündigt sie ihren Job, löst ihre Wohnung auf und steigt in ein Flugzeug – ohne Rückflugticket. Seitdem sucht sie immer wieder nach neuen Erlebnissen. Sie wandert durch Neuseelands faszinierende Vulkanlandschaft, taucht an den schillernden Korallenriffen Thailands und campt im wilden Outback Australiens. Alles scheint perfekt – bis plötzlich ihr eigener Körper nicht mehr mitspielt.