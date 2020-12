Novum in Corona-Zeiten : Dorfverein wurde virtuell gegründet

Primstal Corona ließ es nicht anders zu: Bernd Becker ist nun Vorsitzender des Fördervereins Dorfentwicklung Primstal.

Im St. Wendeler Land müssen Vereine aufgrund der Corona-Pandemie ums Überleben kämpfen, am Ende bleibt vielleicht nur noch die Auflösung. Es geht zuweilen aber auch andersrum. Dieser Tage hat sich in Primstal der Förderverein Dorfentwicklung Primstal gegründet. Vor dem Hintergrund der Pandemie war diese Gründungsversammlung keine übliche Präsenzveranstaltung, sondern sie ging in Form einer Online-Konferenz über die Bühne – ein Novum. Rund 70 Bürger hatten sich angemeldet. Zum ersten Vorsitzenden wurde Bernd Becker einstimmig gewählt, ebenso die übrigen Vorstandsmitglieder (siehe Info).

„Im Vorfeld hatten sich in den vergangenen Monaten einige Bürger mehrfach und zwanglos getroffen und nach Möglichkeiten gesucht, wie die weitere Entwicklung unseres Dorfes in Zeiten des demografischen Wandels gestaltet und mit Eigeninitiative unterstützt werden kann“, blickt der Vorsitzende zurück. Logische Konsequenz sei die Gründung eines Vereins gewesen. Die Eintragung ins Vereinsregister ist beantragt, ebenso die Erlangung der Gemeinnützigkeit.

Kontakt: per Mail an info@foerderverein-primstal.de; Telefon (0 68 75) 93 30 03.

„Der neu gegründete Verein möchte sich, wie der Name schon sagt, um die Dorfentwicklung und Anliegen in Primstal kümmern. Man wird Maßnahmen durchführen, die dem Erhalt und der Verbesserung der Lebensqualität im Dorf dienen“, nennt Becker Ziel und Zweck der Vereinsarbeit. Dabei gehe es beispielsweise um saisonale Aktionen zur Verschönerung der Ortsdurchfahrt. Das könne Blumenschmuck an markanten Dorfecken sein, aber auch Oster- oder Weihnachtsdekorationen. Arbeitseinsätze zur optischen Aufwertung von öffentlichen Plätzen gehören ebenfalls dazu, wie Problemstellen im Ort in Abstimmung mit den öffentlichen oder auch privaten Eigentümern zu beheben.