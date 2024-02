Narrenmesse in Nonnweiler Mit der Narrenkappe in die Kirche

Nonnweiler · Wenn in Kirchenbänken geschunkelt wird, dann sind die Gläubigen in der Narrenmesse in Nonnweiler.

12.02.2024 , 14:16 Uhr

Das Vortragen der Fürbitten war Sache der Fastnachter Foto: Frank Faber

Von Frank Faber

Miteinander Heiterkeit und Frohsinn in Fastnachtsverkleidung im Gotteshaus zu verbreiten, ist an diesem Sonntag ein verbindendes Element. In der katholischen Pfarrkirche St. Hubertus Nonnweiler wird zum 21. Mal die Narrenmesse gefeiert.