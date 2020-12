St. Wendeler Landrat informiert : Bundeswehr stemmt viertes Impfzentrum

Blick in das Impfzentrum in Neunkirchen-Sinnerthal. Foto: Dirk Schäfer

St. Wendel Der Standort wird in Lebach sein. Laut Landrat Recktenwald bietet das kurze Wege für Bürger in Nonnweiler und Tholey.

Als Ausdruck der hervorragenden interkommunalen Zusammenarbeit und der guten Kooperation mit dem zuständigen Gesundheitsministerium hat der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) das Impfzentrum Ost in Neunkirchen-Sinnerthal, das für die Landkreise Neunkirchen, St. Wendel und den Saarpfalzkreis zuständig ist, bei der Eröffnung bewertet (wir berichteten). Innerhalb kurzer Zeit sei es gelungen, nicht nur die Infrastruktur vor Ort aufzubauen, sondern auch das administrative und medizinische Personal zu akquirieren. In den nächsten Tagen finden entsprechende Schulungen und Ablaufsimulationen statt, sodass das Impfzentrum loslegen kann, sobald nach der Genehmigung die ersten Impfstoffe eintreffen.

Zudem werden die mobilen Teams startklar sein, um vulnerable Menschen in den Seniorenheimen zu besuchen und auf Wunsch zu impfen. Insbesondere begrüßt Landrat Recktenwald, dass es gelungen sei, die Bundeswehr für ein viertes Impfzentrum im Saarland zu gewinnen, das mit seiner Lage in Lebach insbesondere auch für die Gemeinden Tholey und Nonnweiler eine gut erreichbare Alternative darstellt.

„Mein Dank gilt dem Gesundheitsministerium und Oberst Reibold von der Saarlandbrigade für diese Entscheidung, die dem an mich herangetragenen Anliegen einiger Bürger entspricht, kürzere Wege anzubieten. Wenn wir wollen, dass die Menschen sich impfen lassen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, dann müssen wir ihnen auch den Weg zur Impfung erleichtern“, sagt Recktenwald. Dazu gehöre, für ältere und vulnerable Menschen, neben dem Online-Ticketing zum Ausstellen eines Impftermins zusätzlich die Möglichkeit zu bieten, über die Hotline des Landes telefonisch einen Termin zu vereinbaren. „Außerdem rege ich an, dass wir über ehrenamtliche Kräfte in den Kommunen einen Fahrdienst organisieren, um ältere, aber nicht mobile Menschen kostenfrei ins Impfzentrum zu fahren, sofern dies nicht durch Familienangehörige möglich ist, da die Taxifahrt nicht abgerechnet werden kann“, so der Landrat. Hier könnten auch jene, die im Frühjahr den Liefer- und Versorgungsdienst in den Gemeinden angeboten haben, aktiviert werden.