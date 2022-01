Impfaktion in Sitzerath : Impfung ohne Termin in der Bengkelberghalle

353 Dosen wurden bei der Impfaktion Ende vergangenen Jahres in Sitzerath verimpft. Foto: Alfred Schmitt

SITZERATH In Sitzerath findet am Samstag, 22. Januar, ein weiterer Impftag in der Benkelberghalle statt. Grund: Auch Sitzerath möchte weitere Beiträge dazu leisten, die Corona-Pandemie einzudämmen und wieder normale Lebensverhältnisse für alle Menschen zu erreichen, teilt ein Gemeindesprecher in einer Ankündigung mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits die erste Impfaktion in Sitzerath am 11. Dezember 2021 war ein Erfolg. 353 Menschen ließen sich impfen. Auch neun Erstimpfungen und achtzehn Zweitimpfungen zählten dazu, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Nach diesem erfreulichen Ergebnis haben die Verantwortlichen, das Ärzteteam Dr. Bernhard Steines, die Mitglieder des Ortsrates Sitzerath mit Ortsvorsteherin Lieselene Scherer, die Feuerwehr, Löschbezirk Sitzerath, und die Gemeinde Nonnweiler beschlossen, eine weitere Impfaktion anzubieten.

Diese findet am Samstag, 22. Januar, von 9 bis 14 Uhr in der Benkelberghalle statt. Anmeldungen oder Terminvereinbarungen sind nicht notwendig. Impfen lassen können sich alle ab zwölf Jahren, alle, deren Zweitimpfung mindestens drei Monate her ist, sowie alle, deren Erstimpfung mindestens drei Wochen alt ist. Ebenfalls impfen lassen können sich Personen, die noch keine Impfung erhalten haben und diejenigen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden.

Verimpft werden die Stoffe Biontech für alle unter 30-Jährige sowie Moderna für alle anderen. Zur Impfung sind ein Impfausweis, die Versichertenkarte, der Personalausweis und nach Möglichkeit eine Anamnese und eine Einwilligung sowie ein Aufklärungsbogen mitzubringen.