Aktion in Otzenhausen : Wandelkonzert am Erinnerungspfad Höckerlinie

Otzenhausen Konzert einmal anders: Das können Besucher am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr, erleben, dann laden die Gemeinde Nonnweiler, die Projektgruppe Erinnerungspfad und die Stiftung europäische Kultur und Bildung zu einem Wandelkonzert am Erinnerungspfad Höckerlinie Otzenhausen ein (Startpunkt: Mariahütter Straße 36, in Otzenhausen).

Wie eine Sprecherin der Stiftung europäische Kultur und Bildung berichtet, ist der Erinnerungspfad fester Bestandteil und nicht nur Kulisse für dieses Konzert mit deutschen und französischen Musikern, die an verschiedenen Wegstationen auftreten.

„Die Besucher können nach dem Auftakt am Beginn des Erinnerungspfads von Station zu Station gehen, der Musik zuhören und sich von den Kunstwerken berühren lassen“, sagt Katrin Dahmen von der ehrenamtlichen Projektgruppe. Wer sich vom Startpunkt aus auf den Weg macht, trifft am Kunstobjekt „Der Rufer“ auf das Saxophon-Quartett Art4Sax, das Instrumentalstücke zum Thema Erinnerung spielt. An der Installation „Zug der Lemminge“ widmet sich das Wemmetsweiler Brass Quintett, ebenfalls instrumental, dem Thema „Deutsch-Französische Freundschaft“. Zurück am Ausgangspunkt und gleichzeitig als Abschluss gibt es Friedenslieder mit Hans Bollinger aus dem Saarland und Noel Walterthum aus Frankreich.

Info Die Höckerlinie gehört zum Westwall, der sich an der Westgrenze des damaligen Deutschen Reichs von der niederländischen bis zur Schweizer Grenze erstreckte. Er entstand auf Betreiben der Nationalsozialisten als Bollwerk gegen den „Erzfeind“ Frankreich und steht als Mahnmal für die Gräueltaten des Nationalsozialismus. Heute hat die Natur am Westwall am Ortsrand von Otzenhausen schon gute Arbeit geleistet: Die Höcker sind bemoost, zwischen ihnen wachsen Gras, blühende Pflanzen, Buschwerk und Bäume. Ein wertvoller Lebensraum für Kleintiere, Vögel und Insekten ist entstanden.

Alle Interpreten wiederholen ihr Programm einmal, so dass jeder sich Zeit nehmen kann, um den Erinnerungspfad entlangzugehen und auf sich wirken zu lassen: „Der zirka ein Kilometer lange Pfad führt nicht nur an der Höckerlinie entlang, sondern auch durch sie hindurch: So können die Besucher in diesen Teil des früheren Westwalls förmlich eintauchen,“ so Dahmen. Fünf Kunstwerke säumen den Weg, die die Philosophie des Weges („Erinnern in die Zukunft“) verkörpern. Wer sich mehr Zeit nimmt, kann sich an fünf weiteren Stationen über den Hintergrund und die Zusammenhänge der Entstehung der Höckerlinie informieren.

„An diesem Tag feiern wir die deutsch-französische Freundschaft. Da die Höckerlinie als Teil des Westwalls ursprünglich gegen den ‘Erzfeind’ Frankreich gerichtet war, ist es uns wichtig, ein Zeichen zu setzen für den Frieden in Europa“, unterstreicht Roswitha Jungfleisch von der Stiftung europäische Kultur und Bildung, die das Projekt von Anfang an unterstützt hat.

„Seit 2019 hat unsere ehrenamtliche Projektgruppe Erinnerungspfad Höckerlinie Otzenhausen ein Teilstück der historischen Höckerlinie zugänglich gemacht, beschildert und mit Kunstwerken ausgestaltet,“ erklärt Thomas Finkler von der Gemeinde Nonnweiler, der auch in der Projektgruppe aktiv ist. „Es ist uns wichtig, diesen Teil der Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Deshalb gehört der Erinnerungspfad zu den Sehenswürdigkeiten unserer Gemeinde. Dazu finden auch pädagogische Programme für junge Leute direkt vor Ort statt.“

Ein Konzert „für den Frieden“ an einem Mahnmal des Krieges. Dieser Gegensatz vermittelt seine Botschaft auch ohne Worte und verbindet Geschichte mit Kunst, Musik, Naturerlebnis und dem Wunsch nach einer friedlicheren Zukunft, so die Sprecherin.