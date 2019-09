Im Keltenpark : Hochwaldkelten in Otzenhausen aktiv

Otzenhausen (red) Die Hochwaldkelten beleben an diesem Wochenende, 7. und 8. September, wieder das Keltendorf in Otzenhausen. Am Samstag gibt es unter anderem eine Vorführung von antikem Handwerk. Eine Führung zum Ringwall und durch das Keltendorf wird ebenfalls geboten.

