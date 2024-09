Herbstübung auf dem Maasberg Alle vier Vermissten wurden gerettet

Auf der Website von Diehl Defence ist zu lesen, dass das Unternehmen Hightech-Ausrüstung für die Verteidigung liefert. Mit der Entwicklung und Fertigung von Lenkflugkörpern und Munition für Heer, Luftwaffe und Marine zählt die Diehl Defence zu den Technologieführern am Weltmarkt. In der Gemeinde Nonnweiler hat das Unternehmen zwei Niederlassungen: in Mariahütte und auf dem Maasberg bei Bierfeld. Mit Blick auf die aktuelle weltpolitische Lage plant Diehl Defence umfangreiche Erweiterungen der Produktionskapazitäten.