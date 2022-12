Herbstübung auf dem Maasberg : Win-Win-Situation für Wehr und Betrieb

Bierfeld Reicht die Löschwasserversorgung aus? Das war ein Schwerpunkt der Feuerwehr-Übung bei der Firma Diehl Defence bei Bierfeld.

Die Firma Diehl Defence betreibt auf dem Maasberg bei Bierfeld Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung von Explosivstoffen. Für mögliche Ereignisse, die sich zu einem Störfall entwickeln können, bestehen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne in enger Abstimmung mit Behörden und Katastrophenschutz. Im Interesse einer wirksamen und nachhaltigen Prävention fand kürzlich wieder eine Gemeinschaftsübung der speziell ausgebildeten Werkfeuerwehr und der in den Alarmplan eingebundenen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr statt.

Angenommene Lage: Das Aggregat eines Kühlcontainers war in Brand geraten. Das Feuer drohte sich rasch auf ein Lagergebäude in unmittelbarer Nähe und den angrenzenden Wald auszubreiten. Durch den Werkschutz wurde unverzüglich die Integrierte Leitstelle Saar verständigt, die Alarm auslöste. Neben der auf dem Maasberg stationierten Werkfeuerwehr waren die Löschbezirke Bierfeld, Nonnweiler und Sitzerath einzubeziehen, ebenso das beim Löschbezirk Primstal stationierte Einsatzleitfahrzeug (ELW 1) und der Sanitätsdienst, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Im Fokus der Übung stand die Frage der ausreichenden Löschwasserversorgung aus dem betriebseigenen Netz mittels Unterflurhydranten und Löschwasserzisterne, so der Leiter der Werkfeuerwehr Alfons Klasen. Dieser hatte das Übungsszenario akribisch vorbereitet. Das Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6) wurde vor dem Lagergebäude in Position gebracht. Nach sorgfältiger Lageerkundung gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Wareneingangslager vor. Zwei Trupps schirmten den Wald unter Einsatz von Düsenschläuchen ab. Unterstützt wurden sie von der Besatzung des Tanklöschfahrzeugs (TLF 24/50) mittels Dachmonitor. Die externen Einheiten trafen nach und nach ein. Der Löschbezirk Bierfeld beteiligte sich mit seinem Staffellöschfahrzeug (StLF 10) unverzüglich an der Abschirmung des benachbarten Gebäudes. Hierzu wurden Schaumrohre eingesetzt. Zur Brandbekämpfung zwischen mehreren Containern ging man parallel mit Wasser und Schaum vor. Ein Trupp begab sich unter schwerem Atemschutz ins Innere des Lagergebäudes. Ein zweiter Trupp blieb in Reserve. Zur Einspeisung des StLF 10 musste die Besatzung des Gerätewagens „Logistik“ (GW-L 1) Nonnweiler eine Schlauchleitung über lange Wegstrecke verlegen. Dazu wurde die Haspel der Werkfeuerwehr Diehl benötigt, die mit deren Schlauchanhänger vom Gerätewagen „Gefahrgut“ (GW-G 2) Nonnweiler transportiert wurde. Die erforderliche Wasserentnahme erfolgte aus einer Zisterne.