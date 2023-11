Fußball-Saarlandliga Mit Abstiegssorgen in die Winterpause

Die Saarlandliga-Fußballer des VfL Primstal nehmen die Abstiegssorgen mit in die Winterpause. In 19 Partien hat der VfL nur 18 Punkte eingesammelt. Am Samstag setzte es vor 120 Zuschauern gegen den Mitkonkurrenten im Tabellenkeller, die Elversberg II, eine 1:2 (0:2)-Niederlage – womit der VfL auf Tabellenplatz 15 abrutschte.