Feuerwehr Nonnweiler : Feuerwehr-Lehrgang unter Corona-Bedingungen

Nonnweiler 27 Feuerwehrangehörige absolvierten Grundausbildung in Nonnweiler.

Offiziell heißt der Lehrgang „Ausbildung zum Truppmann, Teil eins“. Er erstreckte sich über 75 Stunden, verteilt auf neun Ausbildungsveranstaltungen an Wochenendterminen – angesichts der Corona-Pandemie unter äußerst schwierigen Bedingungen sowohl für das Ausbilderteam als auch für die 27 Teilnehmer. Die kamen überwiegend von der Freiwilligen Feuerwehr Nonnweiler, aber auch drei Wehrleute aus der Nachbargemeinde Nohfelden waren dabei. Ende August hatte die Grundausbildung begonnen.

Außergewöhnlich: Etwa 50 Prozent der Teilnehmer waren so genannte Quereinsteiger, die ihre Feuerwehrlaufbahn somit nicht in der Nachwuchsorganisation begonnen hatten. Dies schlug sich auch in der Altersstruktur der Teilnehmer von 16 bis 38 Jahren nieder, teilt ein Feuerwehr-Sprecher mit.