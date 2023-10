Sitzung des Nonnweiler Gemeinderates Elf Punkte für Braunshausen

Sie schlagen darin insgesamt elf Maßnahmen mit unterschiedlichen Prioritäten vor, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen (wir berichteten). In seiner jüngsten Sitzung hat der Nonnweiler Gemeinderat den Entwurf nun einstimmig beschlossen. Dieser sieht unter anderem auch die förmliche Ausweisung eines Sanierungsgebietes sowie den Bau eines Feuerwehrgerätehauses an einem neuen Standort (Gemarkung Kastel) vor. Die Kommunalpolitiker gaben grünes Licht dafür, diese beiden Projekte zuerst in Angriff zu nehmen.