Sitzung in Nonnweiler Entwurf für Solarpark genehmigt

Schwarzenbach · Die Planungen für den Solarpark in Schwarzenbach gehen in die nächste Runde. In seiner jüngsten Sitzung hat der Nonnweiler Gemeinderat einstimmig die Entwürfe für die Teiländerung des Flächennutzungsplanes sowie den Bebauungsplan gebilligt.

14.07.2024 , 17:08 Uhr