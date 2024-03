Nach Sprengung im Ortsteil Nonnweiler Gemeinderat fordert neuen Geldautomaten

Den 11. Dezember 2023 werden die meisten Anwohner der Trierer Straße in Nonnweiler wohl so schnell nicht vergessen. Denn mitten in der Nacht, gegen 2.10 Uhr, wurden sie von zwei Detonationen aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Bank-1-Saar-Filiale in die Luft gejagt. Anschließend seien sie in einem dunklen Auto „sehr schnell“ Richtung Hermeskeil geflüchtet, wie Augenzeugen berichteten. Die anschließende Fahndung blieb damals ohne Erfolg.